İran: ABD, terörün kaynağı ve Siyonist İsrail'in en büyük destekçisidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı’nın İran karşıtı sözlerine sert tepki gösteren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Amerika, dünyanın en büyük terör üreticisi ve siyonist rejimin hamisi olarak başkalarını suçlayacak hiçbir ahlaki yetkiye sahip değildir” denildi.

Bildiride ABD’nin İsrail ile iş birliği içinde bölgedeki suçlara ortak olduğu vurgulandı. Şehit General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından vahşice hedef alınması unutulmayacak ve affedilmeyecek bir suç olarak nitelendirildi. Açıklama, ABD’nin terörizm üretimi ve bölgedeki müdahaleci politikaları nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri, nükleer programla ilgili yalan iddiaların İran’a yönelik ortak suçları meşrulaştırmayacağını kaydetti. ABD ve siyonist rejimin saldırgan politikaları yüzünden masum sivillerin, kadın ve çocukların katledildiği ifade edildi. Amerikan yöneticilerinin suç itiraflarının ve saldırgan uygulamalarının, Washington’un bölge halklarına karşı düşmanlığını ve suçunu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

Açıklama ayrıca ABD’nin Birleşmiş Milletler’de İsrail’in cezasız kalmasına yaptığı engellemeler ve uluslararası yargı süreçlerini tıkama çabaları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini belirtti. Bölgedeki istikrarsızlığın ve silah satışlarının başlıca sorumlusunun ABD olduğu ve Washington’un bölgeyi istikrarsızlaştıran en büyük aktör haline geldiği ilan edildi.

Son olarak, Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin barış söylemleri ile fiili saldırganlıkları arasındaki çelişkiye işaret ederek, “Müzakere adı altında bir ülkenin sivil yerleşimlerine ve barışçıl nükleer tesislerine saldırmak; binlerce masumu katletmek ve sonra barıştan söz etmek kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı. İran halkının diyalog ve mantıkla hareket ettiğini, ancak ülke çıkarlarını ve onurunu korumakta kararlı olduğunu vurguladı.