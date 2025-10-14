  1. Ana Sayfa
Batı’nın Sessizliği, İsrail’in Gazze’deki Soykırımını Meşrulaştırıyor

14 Ekim 2025 - 17:30
News ID: 1738605
The Guardian’ın çarpıcı analizi, İsrail’in Batı desteğiyle Gazze’de yürüttüğü soykırımın yalnızca Filistin halkını değil, aynı zamanda Batı toplumlarının temel ahlaki değerlerini de yerle bir ettiğini ortaya koyuyor. Sessizlik, işlenen suçun en büyük ortağı haline gelirken, sömürgeciliğin insanı nasıl barbarlaştırdığına dair uyarı bir kez daha yankılanıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de yaşanan insani trajedi, sadece bir halkın yok oluşu değil, aynı zamanda Batı medeniyetinin ahlaki çöküşünün de açık göstergesi olarak karşımızda duruyor. The Guardian’ın son analizinde, İsrail’in Batı ülkelerinin desteğiyle sürdürdüğü saldırılar “soykırım” olarak tanımlanıyor ve bu vahşetin arkasındaki en büyük suçlulardan birinin Batı’nın sessizliği olduğu vurgulanıyor.

Analizde, sömürgecilik tarihinden alınan derslere atıf yapılarak “Sömürgecilik önce sömürgeciyi barbarlaştırır” ifadesiyle, Batı’nın Gazze’deki katliamlara göz yummasının aslında kendi insanlığını yitirme sürecine zemin hazırladığı belirtiliyor. İsrail’in saldırıları, sadece Filistinlileri değil, Batı’nın vicdanını da paramparça ediyor.

Bu vahim tablo, sadece bölgesel bir kriz değil, aynı zamanda evrensel insan hakları ve etik değerler açısından da ağır bir sınav. The Guardian’ın ifadesiyle, “İnsanlık, Gazze’nin külleri arasında kayboluyor.”

