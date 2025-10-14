Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cilliers, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şok edici bir yıkımın yaşandığını belirten Cilliers, buna rağmen Gazzelilerin direncinin inanılmaz ve Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme kararlılıklarının ise çok yüksek olduğunu söyledi.

Cilliers, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olarak tüm tarafların Gazze'de varılan ateşkese saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, bunun, Gazze'deki uzun vadeli istikrar ve toparlanma için de önemli olduğunun altını çizdi.

UNDP olarak halihazırda yaklaşık 81 bin ton moloz kaldırdıklarını aktaran Cilliers, bunun da yaklaşık 3 bin 100 kamyon dolusu moloza tekabül ettiğini dile getirdi.