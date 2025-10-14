  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

14 Ekim 2025 - 17:37
News ID: 1738610
Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

UNDP Filistin'deki Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının maliyetinin ne kadar olacağına dair bir tahminde bulunmak için BM, AB ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen IRDNA yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini bildirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cilliers, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şok edici bir yıkımın yaşandığını belirten Cilliers, buna rağmen Gazzelilerin direncinin inanılmaz ve Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme kararlılıklarının ise çok yüksek olduğunu söyledi.

Cilliers, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olarak tüm tarafların Gazze'de varılan ateşkese saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, bunun, Gazze'deki uzun vadeli istikrar ve toparlanma için de önemli olduğunun altını çizdi.

UNDP olarak halihazırda yaklaşık 81 bin ton moloz kaldırdıklarını aktaran Cilliers, bunun da yaklaşık 3 bin 100 kamyon dolusu moloza tekabül ettiğini dile getirdi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha