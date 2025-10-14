İspanya Başbakanı Sanchez: Soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sanchez, İspanyol Cadena Ser Radyosu'na verdiği röportajda, Gazze'de barış için "fırsat penceresi oluşmasından" dolayı memnun olduğunu söyledi.

Gazze'de şiddetin sona ermesi ve iki devlet arasında açık diyalog için fırsat yaratılmasının önemli olduğunu ancak cezasızlığa izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Barış, unutmak ya da cezasızlık anlamına gelemez. Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermelidir." dedi.

Sanchez, iki devletli çözüme desteğini yineleyerek işgal altındaki Batı Şeria'nın unutulmaması, Avrupa'nın Gazze'nin yeniden inşasını desteklemesi ve denetlemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'e yönelik silah ambargosunun Gazze'de barış sağlamlaştırılana kadar devam edeceğine dikkati çeken Sanchez, İspanya'nın barış gücü olarak Gazze'ye asker gönderme olasılığını da dışlamadı.