Çin’den Washington’a Sert Uyarı: “Savaş İstiyorsanız, Sonuna Kadar Savaşırız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Çin’e yönelik ticaret politikasında yeni bir dönemece girdiği bu gelişme, küresel ekonomik dengeleri sarsabilecek nitelikte. Başkan Trump’ın, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi getirme kararı, iki ülke arasındaki ticaret savaşını şiddetlendirdi. Çin Ticaret Bakanlığı ise bu hamleye karşılık, “Eğer savaş istiyorsanız, biz de sonuna kadar savaşırız” diyerek, Washington’a meydan okudu.

Ekonomistler, bu açıklamanın sadece sözde kalmayacağını, Çin’in karşı tedbirlerle ABD ekonomisine de ciddi darbeler indirebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu sert restleşmenin küresel tedarik zincirlerinde büyük kırılmalara yol açabileceğini ve dünya ekonomisinde belirsizlikleri artıracağını vurguluyor.

Ticaret savaşının tarafları olan ABD ve Çin, uzun süredir gümrük tarifeleri ve teknoloji transferleri gibi konularda birbirlerini sıkıştırıyor. Ancak Trump’ın son hamlesi, tarafların pozisyonlarını daha da sertleştirirken, ekonomik cephedeki savaşın kapsamını genişletmiş durumda. Çin’in bu çıkışı, sadece ticaret değil, aynı zamanda jeopolitik bir meydan okuma olarak da okunuyor.