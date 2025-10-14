İran’dan Trump’a Sert Tepki: “Nükleer Programımız Hakkında Sahte Bir Anlatı İcat Ediliyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’nun kritik aktörlerinden İran, nükleer programına dair Washington’un propagandasına karşı kararlı duruşunu sürdürürken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin çarpıtılmış hikayesine sert bir yanıt verdi. Arakçi, “İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında sahte bir anlatı dayatılıyor. Bu, uluslararası toplumun İran’a karşı ön yargı ile hareket etmesine yol açıyor” diyerek Trump yönetiminin gerçekleri çarpıttığını dile getirdi.

Bakanın sözleri, Trump’ın İran’a yönelik ekonomik ve diplomatik baskılarını artırdığı bir dönemde gelmesi açısından kritik bir önem taşıyor. İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığı yönündeki ısrarı, Tahran’ın direniş ruhunun en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor. Arakçi, uluslararası anlaşmalara tam bağlılık mesajını verirken, Washington’un İran’a karşı sürdürdüğü kara propaganda kampanyasının adalet ve hakikate hizmet etmediğini savundu.

Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artmaya devam ettiğine işaret ederken, İran’ın diplomatik sahada da sessiz kalmayacağının en net göstergesi oldu. Uzmanlar, İran’ın direniş çizgisini sıkı tutarak ABD’nin oyunlarını bozmayı amaçladığını belirtiyor. Tahran, dış müdahalelere karşı dayanışmasını büyütürken, kendi nükleer haklarını savunmaya kararlı.