  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Netanyahu, Gazze Savaşını Bitirip “Filistin Devletini Engelleme” Üzerinden Seçime Gidiyor

14 Ekim 2025 - 17:49
News ID: 1738620
Netanyahu, Gazze Savaşını Bitirip “Filistin Devletini Engelleme” Üzerinden Seçime Gidiyor

İsrail meseleleri uzmanı Firas Yaği, Başbakan Netanyahu’nun Gazze’deki çatışmayı sona erdirerek erken seçim hamlesine hazırlandığını açıkladı. Yaği, Netanyahu’nun ABD destekli iki devletli çözüm sürecine katılmayı reddettiğini ve seçim stratejisini “Filistin devletini engelleme” söylemi üzerine inşa ettiğini vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde kritik bir dönemeç yaşanıyor. Gazze’deki savaşın yorgunluğunu fırsata çeviren Başbakan Netanyahu, çatışmaları sonlandırmakla birlikte siyasi geleceğini garanti altına almak için erken seçim hazırlıklarına başladı. İsrail meseleleri uzmanı Firas Yaği, Netanyahu’nun, ABD tarafından yönlendirilen iki devletli barış sürecine katılmayı bilinçli şekilde reddettiğine dikkat çekiyor.

Yaği’nin değerlendirmesine göre, Netanyahu’nun Şarm el-Şeyh Zirvesi’ne gitmeme kararı, sadece diplomatik bir tavır değil; aynı zamanda Filistin halkının devlet kurma çabalarını baltalama amacını taşıyan bir strateji. Netanyahu, seçim kampanyasında “Filistin devletine izin vermeyeceğiz” vaadiyle sağcı tabanını konsolide etmeye çalışıyor.

Bu durum, bölgede barış umudunu bir kez daha gölge altına alırken, İsrail’in iç siyasetinin Filistin davası üzerinden şekillenmeye devam ettiğini gösteriyor. Netanyahu’nun erken seçim hamlesi, hem uluslararası dengeleri hem de Filistin direnişinin moralini etkileyecek kritik bir dönemin kapılarını aralıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha