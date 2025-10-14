Trump’tan Filistin Gerçeğine İtiraf: Barış Anlaşmasında Filistin Devleti Tanınmadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ni hedef alan barış anlaşması sürecinde Filistin devletinin tanınması gibi temel bir talebin hiç masaya yatırılmadığını doğruladı. Trump’ın bu açıklaması, uzun süredir ihmal edilen Filistin davasının uluslararası arenada hala gerçek bir karşılık bulmadığını gözler önüne seriyor.

Filistin halkının haklarına ve direnişine rağmen, Washington yönetiminin süreci sadece bölgesel güçlerin çıkarlarına göre şekillendirmesi, barış iddialarının samimiyetini sorgulatıyor. Trump’ın “Filistin devletinden bahsedilmedi” demesi, aslında Filistin’in meşru taleplerinin ABD tarafından sistematik olarak dışlandığını gösteriyor.

Bu itiraf, Filistinli liderlerin ve direniş güçlerinin uzun süredir dile getirdiği haklı itirazları doğrularken, bölgedeki gerçek barışın ancak Filistin’in tam bağımsızlığı ve egemenliğinin kabulüyle mümkün olacağı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.

Trump’ın bu açıklaması, Filistin meselesinin uluslararası politikanın gündeminden düşmediğini ve direnişin haklı zeminini teyit eden önemli bir dönemeç olarak kayıtlara geçti.