Yeni Bölgesel Düzenin Doğum Sancıları: Ortadoğu Patlama Eşiğinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’nun kalbinde yaşanan dinamikler, tarihin en çetin ve çalkantılı dönemlerinden birini işaret ediyor. Bölgesel düzenin yeniden şekillendiği bu süreçte, sancılar sona ermiş değil; aksine, yeni bir dalganın, yeni bir kırılmanın habercisi gibi. Gerçekçi bir analizle bakıldığında, ne ekonomik krizler ne de siyasi anlaşmazlıklar tam anlamıyla çözülmüş değil. Hatta bu sorunlar, derinleşerek, bölgeyi bir kez daha uçurumun kıyısına getirmiş durumda.

Son dönemde artan silahlı çatışmalar, dış müdahaleler ve bölgesel güçlerin karşılıklı hamleleri, bu tablonun net göstergeleri. Özellikle direnişin güçlü olduğu alanlarda, halkların meşru talepleri ve özgürlük arzusu, mevcut dengeleri sarsmaya devam ediyor. Yeni bölgesel denge arayışları, direniş güçlerinin haklı ve onurlu mücadelesiyle kesişirken, eski statükonun artık sürdürülemez olduğu da aşikar.

Bu süreçte, yaşanan her kriz ve her gerilim, sadece bugün değil, gelecekte de bölgenin istikrarını belirleyecek. Uzun soluklu ve kalıcı barış için, gerçekçi politikalar ve halkların iradesine saygı şart. Aksi halde, bölgeyi bekleyen patlamalar, sadece yerel değil küresel dengeleri de altüst edebilir.

Ortadoğu’daki bu sancılı doğumun ardından hangi yolun seçileceği, dünya kamuoyunun dikkatle izlemesi gereken kritik bir eşik olmaya devam ediyor.