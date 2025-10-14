Ziyad en-Nehhale’den Güçlü Mesaj: Rehinelerin Serbest Kalması Direnişin ve Halk Birliğinin Zaferidir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin’in özgürlük mücadelesinin önemli liderlerinden Ziyad en-Nehhale, son gelişmelerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çok sayıda Filistinli rehinenin serbest kalmasının, sadece diplomatik bir başarı değil; direnişin kararlı duruşunun ve halkın sarsılmaz birliğinin somut sonucu olduğunu belirtti. Nehhale, İslami Cihad Hareketi olarak, henüz tutuklu bulunan tüm arkadaşlarının özgürlüğü için mücadeleyi sürdürme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Direnişin meşru hakkını ve halkın taleplerini savunan Nehhale, Filistin toplumunun birliğinin, işgalci güçlere karşı verilen mücadelede temel dayanak olduğunu ifade etti. Onun sözlerine göre, direnişçiler sadece bireysel değil, kolektif bir güç olarak, zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor. Halkın direnişe bağlılığı, bu süreçte motivasyon ve güç kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu açıklamalar, işgal altındaki Filistin coğrafyasında direniş hareketlerinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Nehhale’nin vurguladığı gibi, özgürlük mücadelesi bitmedi; tutsakların tamamının kurtarılması için verilen mücadele, halkın ortak iradesiyle büyüyerek devam edecek.

Direnişin yükselen sesi, Filistin halkının esaret zincirlerini kırma azmiyle dünyaya umut veriyor ve işgalci güçlerin adaletsiz politikalarına karşı direnişin sarsılmaz duruşunu ortaya koyuyor.