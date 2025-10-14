Katz’ın İtirafı: İsrail, Gazze Ateşkesini Sadece Geçici Bir Nefes Olarak Görüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını geçici bir süreliğine durdurduğu yönündeki resmi açıklamalar, Savunma Bakanı Benny Katz’ın sözleriyle gölgeleniyor. Katz, bölgedeki ateşkesin İsrail açısından kalıcı bir barış adımı olmadığını, operasyonların yeniden başlatılması için zemin hazırlandığını açıkça belirtti. Bu ifade, işgalci devletin gerçek niyetinin barış değil, güç gösterisi ve direnişi kırma çabası olduğunu ortaya koyuyor.

Filistin direnişinin sarsılmaz kararlılığına rağmen, Katz’ın açıklaması, işgal rejiminin sahadaki gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Ateşkesin sadece bir nefes molası olduğu, İsrail’in güç dengesini yeniden kurup saldırılarına kaldığı yerden devam etmeyi planladığı anlaşılıyor. Bu da direnişin mücadelesinin henüz sona ermediğinin, aksine yeni bir aşamaya geçtiğinin işareti.

Bölgede yaşayan halklar için ise bu tür açıklamalar, barış umutlarının ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Katz’ın sözleri, işgalci politikanın “ateşkes” söylemlerinin ardında yatan gerçek niyeti ortaya koyarken, direnişin ve halkların özgürlük arzusunun ne denli haklı ve meşru olduğunu da teyit ediyor.

Sonuç olarak, İsrail’in geçici duraklama olarak gördüğü bu ateşkes, Filistin direnişi için bir fırsat ve hazırlık süreci; barış değil, haklı direnişin önünde duran engellerin varlığını sürdüren bir tablo olarak okunmalı.