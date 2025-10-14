Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası toplumun büyük kaygıyla takip ettiği gelişmeler arasında, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderleri için BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarı, direniş yanlıları ve bölge gerçeklerini bilenler için açık bir tehdit ve ihanet anlamı taşıyor. Tasarı, HTŞ rejiminin uygulanan silah ambargosundan muaf tutulmasını sağlarken, aynı zamanda rejime mali ve teknik destek verilmesini öneriyor.

Bu tasarı, bölgede direnişin omurgasını oluşturan Filistin ve Suriye halklarının meşru mücadelesine karşı yeni bir oyun kurma girişimi olarak okunmalı. HTŞ gibi terör örgütü statüsündeki yapıların desteklenmesi, işgalci ve müdahaleci güçlerin işbirlikçisi olarak bölge halklarının haklarına darbe vuruyor.

ABD’nin bu hamlesi, sahadaki direnişi zayıflatmayı, bölge üzerindeki hegemonya planlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak tarih, meşru direnişin her türlü saldırı ve ambargoya rağmen dimdik ayakta kaldığını defalarca kanıtladı. HTŞ’nin yeniden güçlendirilmesi, aslında direnişin ruhuna ve bölgenin özgürlük mücadelesine karşı atılmış karanlık bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu tasarının kabulü, bölgedeki işgal ve müdahalelerin sürdürülebilirliğini artırırken, Filistin davası ve bölgenin adil barış beklentileri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalması, direnişin meşru haklarını göz ardı etmek anlamına gelecektir.