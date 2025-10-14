Gazze’nin Feryadı: Uluslararası Hukuk Güçlülerin Emrinde, Zayıflar Sessizliğe Mahkum

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze, dünya sahnesinde yaşananların en çarpıcı simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Uluslararası hukuk ilkeleri, burada ne yazık ki, adaletin değil, güç dengelerinin hizmetinde kullanılıyor. Güçlü devletler kendi çıkarları doğrultusunda hukuku esnetirken, Gazze’deki mazlum halk ise hukukun sert ve acımasız yüzüyle karşılaşıyor. Bu trajedi, hukuk sistemlerinin evrensel adalet iddiasının ne kadar selektif olduğunu gözler önüne seriyor.

Öte yandan, Arap dünyasının önde gelen rejimleri, bölgedeki zulme ve adaletsizliğe karşı çıkarılacak sözünü çoğu zaman çıkar hesaplarıyla sessizliğe gömüyor. Gazze halkının yaşadığı acılar ve direnişi, bu rejimlerin soğuk politikaları karşısında yalnız bırakılıyor. Bu suskunluk, hem Filistin davasının uluslararası arenadaki itibarını zedeliyor hem de direnişin meşruiyetine gölge düşürüyor.

Bölgede gerçek barış ve adaletin sağlanabilmesi için hukukun evrensel değerlerine sadık kalınması, mazlum halkların haklarının korunması ve çıkar ilişkilerinin önüne insanlık onurunun geçmesi şart. Gazze’nin acısı sadece coğrafi sınırlarla sınırlı değil; uluslararası toplumun vicdanını sınayan evrensel bir sınavdır.

Bugün Gazze, uluslararası hukukun adaletten çok güç gösterisine dönüştüğü, Arap rejimlerinin çıkarları uğruna direnişi yalnız bıraktığı bir gerçeklikle yüzleşiyor. Ancak direnişin sesi asla susturulamayacak ve haklı mücadele, karanlıkları aydınlatmaya devam edecektir.