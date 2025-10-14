Lübnanlı Bakan: Direnişin silahsızlandırılması, Lübnan’ın teslimiyetidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zein, katil İsrail rejiminin güney Lübnan’a yönelik son saldırılarında Hristiyan sivillerin hedef alınmasına dikkat çekerek, siyonist rejimle normalleşmeyi reddetti ve “Direnişin silahsızlandırılması belgesi, aslında Lübnan’ın teslimiyet belgesidir.” dedi.

Tesnim Haber Ajansı’na göre ez-Zein, Gazze ateşkesiyle ilgili düzenlenen Şarm eş-Şeyh zirvesine Lübnan’ın davet edilmemesini eleştirerek, “Lübnan, İsrail’le normalleşmeye gidecek en son ülke olacaktır; özellikle de bu kadar çok savaş suçu işleyen Binyamin Netanyahu iktidardayken.” ifadelerini kullandı.

Ez-Zein ayrıca, “Son saldırıda kan kana karıştı; Hristiyan sivillerin hedef alınması, hükümeti tepki göstermeye mecbur bıraktı.” dedi.

Lübnanlı bakan, “direnişin silahsızlandırılması” yönündeki çağrıları tehlikeli bir ihanet olarak niteleyerek şöyle konuştu:

“Silahın tek elde toplanması söylemi, aslında düşmanın yeniden hâkimiyet kurmasının yolunu açıyor. Zorbalıkla çözüm olmaz; direniş Lübnan’ın onurudur.”

Bu açıklamalar, Lübnan hükümetinin geçtiğimiz ağustosta Washington ve Tel Aviv’in baskılarına boyun eğerek direnişi silahsızlandırma kararını kabul etmesinin ardından geldi. Uzmanlara göre bu karar, ülkenin tek caydırıcı gücünün ortadan kaldırılması ve Lübnan’ın yeniden İsrail’in oyun sahasına çevrilmesi anlamına geliyor.