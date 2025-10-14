Gazze’de direnişin yeni cephesi: Ajan avı başladı, 60 casus tutuklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de ateşkesin ardından direniş güçleri, işgalcilerle işbirliği yapan casus ve suç şebekelerine karşı geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlattı. Filistinli kaynaklara göre, “Radı’” adı verilen özel güvenlik birimi onlarca İsrail ajanını yakalayarak sorguya aldı. Bu operasyon, savaş boyunca Siyonist rejime istihbarat sağlayan ve sivil halka yönelik saldırılarda rol oynayan unsurları hedef alıyor.

Güvenlik yetkilileri, ajanlık yaptığı tespit edilen kişilere teslim olmaları için süre tanıdıklarını, ancak direnenlerle “kamu güvenliğini koruma ilkeleri” çerçevesinde kararlı şekilde mücadele edildiğini belirtti. Gazze’nin merkezinde ve güneyinde yürütülen operasyonlarda, direniş güçlerine ateş açan ve göçmen konvoylarını hedef alan gruplar da etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, sadece son 48 saatte 60’tan fazla casus tutuklandı. Güvenlik birimleri, suçluların sığındığı bölgeleri tamamen kontrol altına alarak kapsamlı bir temizlik operasyonu yürütüyor. İçişleri Bakanlığı ise “Gazze’de güven ve istikrarın yeniden tesisi” için başlatılan bu sürecin devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, suç işlememiş ancak düşmanla bağlantılı olanlara bir haftalık “tövbe ve teslim olma” süresi tanıdı. Teslim olanların durumları yasal ve güvenlik açısından değerlendirilecek.

Geçtiğimiz günlerde ise, Kassam Tugayları'nın Sabra Mahallesi’nde Siyonist rejimle bağlantılı bir suç çetesine karşı yürüttüğü çatışmalarda, ünlü Filistinli gazeteci ve savaş muhabiri Salih el-Ca’frawi şehit düştü. Ca’frawi’nin şehadeti Filistin medyasında büyük yankı uyandırdı.