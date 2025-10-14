Gazze'de Siyonist İsrail destekli çeteler Hamas'a teslim oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de uzun süredir Siyonist işgalcilerle iş birliği yaptığı belirtilen el-Mecayide ailesi, silahlarını Hamas’a teslim ederek Filistin Direnişi’ne bağlılığını ilan etti. Aile, yayımladığı bildiride “Direniş güvenlik kurumlarına bağlı kalacağız, bu topraklarda ihanetin yeri yoktur” ifadesini kullandı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, söz konusu aile daha önce İsrail işgal ordusuna istihbarat sağlayarak Kassam Tugayları’na mensup bazı direniş savaşçılarının şehadetine neden olmuştu. Direniş kaynakları, bu teslimiyetin Gazze’de işgalcilerle iş birliği yapan unsurlara yönelik net bir mesaj taşıdığını belirtiyor.

Bazı siyonist medya organları, aralarında Or Filyakov adlı gazetecinin de bulunduğu kaynaklarla birlikte, “el-Mecayide ailesinin kısa süre önce Hamas’a karşı savaştığını, ancak şimdi silahlarını teslim ettiğini” doğruladı. Haberde, “Hamas artık Gazze’de tam hâkimiyetini göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

Gazze’deki gözlemcilere göre bu gelişme, direnişin hem askeri hem toplumsal düzlemde tam bir kontrol kurduğunu ve ihanetle iş birliğinin artık hiçbir şekilde tolere edilmeyeceğini kanıtlıyor.