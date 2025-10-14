  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Gazze'de Siyonist İsrail destekli çeteler Hamas'a teslim oldu

14 Ekim 2025 - 19:11
News ID: 1738669
Gazze'de Siyonist İsrail destekli çeteler Hamas'a teslim oldu

Gazze’de Siyonist rejimle iş birliği yapan el-Mecayide ailesi, silahlarını Hamas’a teslim ederek Direniş güvenlik kurumlarına bağlılığını açıkladı. Ailenin daha önce bazı Kassam Tugayı mücahitlerinin şehadetine neden olduğu belirtilirken, bu teslimiyetin işgalcilerle iş birliği yapanlara açık bir uyarı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de uzun süredir Siyonist işgalcilerle iş birliği yaptığı belirtilen el-Mecayide ailesi, silahlarını Hamas’a teslim ederek Filistin Direnişi’ne bağlılığını ilan etti. Aile, yayımladığı bildiride “Direniş güvenlik kurumlarına bağlı kalacağız, bu topraklarda ihanetin yeri yoktur” ifadesini kullandı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, söz konusu aile daha önce İsrail işgal ordusuna istihbarat sağlayarak Kassam Tugayları’na mensup bazı direniş savaşçılarının şehadetine neden olmuştu. Direniş kaynakları, bu teslimiyetin Gazze’de işgalcilerle iş birliği yapan unsurlara yönelik net bir mesaj taşıdığını belirtiyor.

Bazı siyonist medya organları, aralarında Or Filyakov adlı gazetecinin de bulunduğu kaynaklarla birlikte, “el-Mecayide ailesinin kısa süre önce Hamas’a karşı savaştığını, ancak şimdi silahlarını teslim ettiğini” doğruladı. Haberde, “Hamas artık Gazze’de tam hâkimiyetini göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

Gazze’deki gözlemcilere göre bu gelişme, direnişin hem askeri hem toplumsal düzlemde tam bir kontrol kurduğunu ve ihanetle iş birliğinin artık hiçbir şekilde tolere edilmeyeceğini kanıtlıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen