Kadir Akaras: Şarm El-Şeyh Zirvesi Direnişin Yolunu Değiştirmeyecek+ Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - On4 Tv Başkanı, siyasi analist ve din âlimi Kadir Akaras, İran’ın devlet haber kanalında yayımlanan canlı programa katılarak “Aksa Tufanı” operasyonu ve Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen son bölgesel zirveye dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında İran halkına duyduğu saygıyı dile getiren Akaras, Filistin davasına verilen desteğin büyük bir insani ve ahlaki anlam taşıdığını vurguladı. “Dirençli ve onurlu İran halkı her zaman Filistin halkının ve direniş cephesinin yanında yer aldı. Bu destek, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ahlaki bir duruşun göstergesidir ve takdire şayandır.” ifadelerini kullandı.

Akaras, Şarm El-Şeyh Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirirken, bu toplantının geçmişteki örneklerle benzer bir çizgide ilerlediğini belirtti: “Bu zirvenin çıktısı, Camp David ve Oslo anlaşmalarından farklı değildir. Gösterişli bir biçimde düzenlendi ancak perde arkasında Amerika, Siyonist rejimin en büyük destekçisi olarak, belirleyici bir rol oynadı.” dedi.

Siyasi analist Akaras’a göre, bu tür toplantılar Filistin halkının haklı mücadelesini zayıflatmayı amaçlamakta, ancak sonuçta direnişin seyrini değiştiremeyecektir. “Filistin halkı 75 yılı aşkın süredir özgürlüğü için işgale karşı direniyor. Bu tür zirveler ne kadar büyük tanıtımlarla sunulursa sunulsun, Filistin halkının ve direniş cephesinin iradesini kıramaz.” diye konuştu.

Din âlimi Akaras, direnişin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ahlaki ve insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Direniş kendi çizgisinde ilerlemeyi sürdürecektir. Hiçbir siyasi anlaşma, diplomatik süreç veya süslü zirve bu kararlı yürüyüşü durduramaz. Halkların özgürlük iradesi masa başında alınan kararlarla bastırılamaz.”

Akaras, sözlerinin sonunda Şarm El-Şeyh Zirvesi’nin, bölgede barışı tesis etmekten ziyade mevcut güç dengelerini korumaya ve direnişi zayıflatmaya hizmet ettiğini belirterek, “Bu girişimler sonuçsuz kalacaktır. Direniş hattı, her zamankinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.” ifadelerini kullandı.