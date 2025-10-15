HTŞ Lideri Colani’nin Moskova Ziyareti: Suriye’de Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasında yaşanan dinamikler, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Colani’nin Moskova ziyaretiyle yeni bir döneme girebilir. Colani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, uzun süredir gündemde olan ekonomik işbirliği projeleri ve bölgedeki askeri dengeleri masaya yatıracak. Bu ziyaret, sadece diplomatik bir temas değil; aynı zamanda Suriye’deki güç dengelerinin yeniden şekillendiğinin önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Özellikle, Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin statüsü ve kullanım koşulları görüşmede kritik yer tutacak. Moskova’nın Suriye’deki varlığını kalıcı kılma hedefi, HTŞ ile yapılacak anlaşmalarla daha da sağlamlaştırılabilir. Bu durum, bölgedeki jeopolitik güç mücadelelerine yeni bir boyut kazandırırken, yerel aktörlerin pozisyonlarını da doğrudan etkileyecek.

Colani’nin görüşmelerinde, Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması da önemli bir başlık olacak. HTŞ’nin elindeki askeri güç ve bölgedeki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda, Rusya’nın sağladığı destekle ordunun yeni bir güç dengesi yakalayabileceği öngörülüyor. Bu gelişme, sahadaki askeri hareketlilikleri hızlandırabilir ve siyasi süreçte yeni denklem ve ittifaklara kapı aralayabilir.

Moskova’daki bu zirve, sadece iki taraf arasında gerçekleşen bir görüşme olmaktan öte; Suriye içindeki farklı aktörlerin ve bölgesel güçlerin dengelerini değiştirecek kritik bir kilometre taşı. HTŞ’nin Moskova’ya resmi temsilci göndererek, hem diplomatik hem de askeri anlamda yeni bir strateji izlediği görülüyor.

Ziyaretin ardından ortaya çıkacak mutabakatlar, hem ekonomik işbirliği alanında hem de askeri güç dağılımında yeni dönemin habercisi olabilir. Bölgedeki çatışma dinamikleri ve siyasi tablo bu ziyaretin sonuçları doğrultusunda yeniden şekillenecek.

Sonuç olarak, Colani’nin Moskova ziyareti, Suriye krizinde sahnenin yeniden kurulduğu bir an olarak okunmalı. HTŞ’nin Rusya ile yakınlaşması, bölgedeki güç dengelerinin değişimine işaret ederken, direnişin yeni stratejik hamleleri de bu gelişmeyle birlikte daha belirgin hale gelecek.