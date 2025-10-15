Afganistan-Pakistan Sınırında Kanlı Çatışma: Sivil Kaybı Artıyor, Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Afganistan ile Pakistan sınırında yaşanan şiddetli çatışmalar, bölgenin halihazırdaki kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bugün başlayan çatışmalarda, onlarca sivil ile Taliban mensubu hayatını kaybetti; yaralılar ve paniğe kapılan yerel halkın kaçışları bölgeyi adeta bir insani kriz alanına dönüştürdü.

Her iki taraf da birbirini saldırganlıkla suçlarken, gerçek suçlu ise halk oldu. Sınır hattındaki gerginlik, uzun süredir çözülemeyen sorunların şiddetli dışavurumu olarak kendini gösteriyor. Taliban güçleriyle Pakistan’daki yerel unsurlar arasındaki çatışmalar, bölgedeki istikrarı iyice sarstı.

Sivil ölümlerinin artması, çatışmaların yalnızca askerlerle sınırlı kalmadığını ve sivillerin doğrudan hedef haline geldiğini ortaya koyuyor. Korku içinde kaçan aileler, güvenli bölge arayışında sınırın diğer tarafına yönelirken, mevcut insani yardım olanaklarının yetersizliği durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu şiddet dalgası, Afganistan-Pakistan sınırındaki karmaşık etnik ve siyasi yapının derin çatlaklarını açığa çıkarıyor. Bölgesel güçlerin birbirini suçladığı ortamda, barış umutları giderek soluyor. Her yeni çatışma, sınırda yaşayanların hayatını karartırken, bölgenin istikrarsızlığını derinleştiriyor.

Uluslararası toplumun bu kanayan yaraya yönelik sessizliği ise endişe verici. Bölgede artan gerilimin ve artan sivil kayıpların önüne geçmek için acil ve etkili diplomatik adımlar atılması gerektiği artık inkâr edilemez bir gerçek.

Sonuç olarak, Afganistan-Pakistan sınırında bugün yaşanan çatışmalar sadece bölgesel değil, küresel barış ve güvenlik için de ciddi bir tehdit olarak yükseliyor. Halkın canı pahasına süren bu güç mücadeleleri, en çok da masumların hayatını karartmaya devam ediyor.