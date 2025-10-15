Deyr ez-Zor’da IŞİD Hücreleri Operasyonlarını Sürdürüyor: 2025’te 198 Saldırı, 92 Can Kaybı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin doğusunda, özellikle Deyr ez-Zor kırsalında IŞİD hücrelerinin düzenlediği saldırılar, bölgedeki istikrarı yeniden tehdit ediyor. Salı günü gerçekleşen son çatışmalarda can kaybı yaşanmazken, 2025’in başından bu yana kayda geçen 198 operasyon, bu terörist yapının ne denli organize ve dirençli olduğunu ortaya koyuyor.

SDG mevzilerine yönelik bu saldırılar, sadece askeri bir tehdit değil, aynı zamanda bölge halkının günlük yaşamını kabusa çeviren bir güvenlik krizidir. 92 kişinin hayatını kaybettiği bu süreç, terörün kökünün henüz kazınmadığını, hatta yeniden güç topladığını gösteriyor.

IŞİD’in bu kanlı oyununu bozmak için yürütülen operasyonlar devam ederken, örgütün yarattığı korku dalgası Deyr ez-Zor’u sarsmaya devam ediyor. Bölgede sivil kayıpların olmaması sevindirici olsa da, her çatışma yeni acıların ve göçlerin habercisi.

SDG güçlerinin güvenliği sağlamak için artırdığı önlemler, sahadaki çatışmaların şiddetini azaltmaya çalışsa da, IŞİD’in varlığı bölgedeki barış ve huzuru tehdit ediyor. Saldırıların sürekliliği, bu yapının hem askeri hem de ideolojik olarak hala etkin olduğunu gösteriyor.

Bu karmaşık savaş ortamında, Deyr ez-Zor halkının güvenliği ve geleceği için uluslararası toplumun daha somut destekler sunması kritik önem taşıyor. Terörle mücadele bir yandan sürerken, sivillerin korunması ve insani yardımların artırılması da hayati öncelik olmalı.

Sonuç olarak, IŞİD’in Deyr ez-Zor’daki hücreleri, bölgedeki direniş dinamiklerini sınarken, terör tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığını açıkça ortaya koyuyor. Güçlü bir irade ve kapsamlı stratejiler olmadan, bu kanlı döngünün sona ermesi mümkün değil.