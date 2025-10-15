Gazze’de Güvenlik Seferberliği: Direnişten İşbirlikçilere Karşı Kararlı Mücadele

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’nin sokaklarında bu hafta başlatılan geniş güvenlik operasyonu, bölgenin güvenliğini tehdit eden işbirlikçi unsurlar, suç şebekeleri ve siyonist rejimle bağlantılı unsuları hedef alıyor. Filistin direniş grupları, operasyonu, halkın korunması ve istikrarın sağlanması adına hayati bir adım olarak desteklediğini açıkladı.

Direniş liderlerinin ortak açıklamasında, "Bu operasyon, Gazze halkının geleceğini karartmaya çalışan karanlık güçlere karşı topyekûn bir mücadeledir," ifadeleri yer aldı. İşbirlikçilerin ve suç çetelerinin, Filistin davasına ve direniş ruhuna verdiği zarar, artık tahammül sınırlarını aşmış durumda.

Son dönemde artan istikrarsızlık ve halkın güvenlik endişeleri göz önünde bulundurulduğunda, bu tür kapsamlı operasyonlar kaçınılmaz hale gelmişti. Bölge sakinleri, direnişin öncülüğünde yürütülen bu güvenlik hamlesine destek vererek, geleceğe dair umutlarını tazeliyor.

Özellikle siyonist rejimin istihbarat ağlarıyla bağlantılı unsurların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi, direniş cephesinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gazze’nin özgür ve güvenli bir kent olarak kalması için atılan bu adımlar, direnişin halkla bütünleşen stratejik direniş çizgisinin en somut örneği olarak dikkat çekiyor.

Halkın desteğini alan operasyon, sadece suç ve işbirlikçileri temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda direnişin siyasi ve toplumsal meşruiyetini güçlendiriyor. Bu durum, Gazze’de yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Sonuç olarak, Gazze’deki güvenlik operasyonu, direnişin halkını koruma ve özgürlük yolunda kararlılığının somut göstergesi. İşbirlikçiler ve düşman odakları ne kadar güçlü olursa olsun, halkın birliği ve direnişin kararlılığı bu tehditleri boşa çıkaracak.