Direniş Geri Adım Atmıyor: “Silahsızlanma Yok, Mücadele Sürüyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze, bir kez daha kırılgan bir siyasi sürecin eşiğinde. Fakat bu kez direniş cepheleri kararlı: Silahlar susmayacak, mücadele terk edilmeyecek. Filistinli gruplar, silahsızlanma söylemlerine karşı net bir tutum aldı ve direnişin meşruiyetini tartışmaya kapattı.

İslami Cihad Hareketi’nin üst düzey isimlerinden Muhammed el-Hindi, yaptığı açıklamada, İsrail’in, Mısır arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere paralel olarak çeşitli provokasyonlarla süreci baltalamaya çalıştığını belirtti. “Tel Aviv, anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınırken, bir yandan da sahada fiili saldırılarını sürdürüyor. Bu bir barış değil, kuşatma taktiğidir,” dedi.

Direniş cephesinin en etkili aktörlerinden Hamas ise son günlerde dolaşıma sokulan “gizli madde” iddialarına sert tepki verdi. Hamas yetkilileri, özellikle silahsızlanma şartının masada olduğuna dair söylentileri kesin bir dille yalanladı. Hareketin resmi açıklamasında, “Gazze halkının iradesi dışında hiçbir maddenin görüşülmesi söz konusu değildir. Direnişin silahı, işgal bitmeden masaya yatırılmaz,” ifadeleri yer aldı.

Filistin kamuoyunda da bu açıklamalar, geniş bir destekle karşılandı. Sokaktaki halktan siyasi analizcilere kadar pek çok kesim, direnişin elindeki silahın sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda kolektif hafızanın ve özgürlük talebinin bir temsili olduğunu vurguluyor.

Gazze’nin halen bir açık hava hapishanesi gibi kuşatma altında olduğu, sınır geçişlerinin kısıtlandığı, insani yardımın keyfi biçimde engellendiği bir ortamda, silahsızlanma önerisinin yalnızca bir taktik manevra olabileceği görüşü yaygın. Direnişin bu koşullarda elindeki imkânlardan vazgeçmesini beklemek, Filistin sahasındaki gerçeklikten kopuk bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Özetle: Silahlar, barış için değil teslimiyet için bırakılmak isteniyor. Fakat Filistinli direniş grupları, bu senaryoyu tanımadıklarını açıkça ilan ediyor. İşgal sürdükçe direniş sürecek, masa ancak eşit şartlarda anlam kazanacak.