İnancın Kalbine Dijital Müdahale: İsrail Destekli Reklam Kampanyası ABD Kiliselerinde Tepkiyle Karşılandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İnanç, siyasetin yeni hedef sahası haline geldi. ABD’nin güneybatı eyaletlerinde faaliyet gösteren Hristiyan cemaatler, son haftalarda cep telefonlarında aniden beliren “İsrail yanlısı” mesajlarla karşılaştı. Görünüşte masum birkaç dijital bildirimden ibaret gibi duran bu içerikler, derinlemesine incelendiğinde tartışmalı bir stratejinin parçası: konum tabanlı dijital yönlendirme yoluyla kitlelerin siyasi tutumlarını etkileme çabası.

Bahsi geçen reklam kampanyasının arkasında, İsrail devletiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir dijital analiz şirketi bulunuyor. Kilise alanlarında toplanan konum verilerini kullanarak, ibadet eden kişilere doğrudan mesaj gönderildi. İçerikler; “İsrail’in Tanrı tarafından seçilmiş halk olduğu”, “Hamas’ın terörle eşdeğer olduğu” gibi temaları işliyor, açıkça siyasal ve dini hassasiyetleri istismar eden bir kurgu barındırıyor.

Oysa hedef alınan kitle yalnızca bir “veri noktası” değil. Onlar, inançları doğrultusunda bir araya gelen insanlar. Bu girişimle birlikte, kutsal mekânların ve özel ibadet anlarının dijital casusluğa dönüşmesi, dini özgürlükler ve bireysel mahremiyet açısından ciddi bir kırılmaya işaret ediyor.

ABD’li kilise liderlerinden bazıları, kampanyayı “sinsi bir manipülasyon” olarak tanımlarken, Hristiyan cemaatlerinden yükselen eleştiriler giderek daha örgütlü hale geliyor. Texas, Arizona ve New Mexico başta olmak üzere birçok eyalette topluluklar, bu uygulamaya karşı hukuki adım atılmasını talep ediyor. Çünkü bu yalnızca bir reklam kampanyası değil; dijital gözetimin, dini mekânlara kadar sirayet ettiği bir çağda yaşadığımızın çarpıcı göstergesi.

Filistin meselesinde açık ya da örtük şekilde taraf olmamayı seçen birçok Amerikalı Hristiyan için bu müdahale, inançlarını “siyasallaştırılmış bir hedef kitle”ye dönüştürmenin ötesinde bir tehdit barındırıyor. Bazı kiliseler, üyelerine telefonlarını kilise alanına girmeden önce uçak moduna almalarını öneriyor. Kimileri ise reklam teknolojisi şirketlerine karşı kolektif dava hazırlığında.

Bu kampanya, İsrail'in küresel kamuoyunu etkileme stratejisinde yeni bir evreye geçildiğini de gösteriyor. Propaganda, artık yalnızca medya ekranlarından değil; kişinin cebindeki cihazdan, dua sırasında uzanan bir gölge gibi sessizce kendini dayatıyor.