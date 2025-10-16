Yeni Bir Tehdit: Seriyye es-Sünne Suriye'de Azınlıklara Yönelik Şiddeti Tırmandırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'de rejim sonrası oluşan güç boşluğu, yalnızca siyasi karmaşaya değil, aynı zamanda yeni radikal yapılar için de elverişli bir zemin yarattı. Bu kaotik ortamda, Heyet Tahrir eş-Şam’dan (HTŞ) ayrılan bazı unsurlar tarafından kurulan Seriyye es-Sünne adlı yeni bir silahlı grup, son dönemde özellikle Alevi ve Hristiyan topluluklara yönelik tehdidiyle dikkat çekiyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt, kontrol alanı dışındaki azınlık bölgelerine yönelik saldırı tehdidinde bulunarak, toplumsal korku iklimini derinleştiriyor. Son olarak yayımladıkları bildiride, Alevi ve Hristiyanlara yönelik intihar saldırıları düzenleme tehdidinde bulunan grup, açıkça mezhepsel bir çatışma zemini oluşturmaya çalışıyor.

HTŞ'den Neden Ayrıldılar?

Sahada faaliyet gösteren muhalif kaynaklar, Seriyye es-Sünne'nin HTŞ’nin zamanla daha pragmatik ve siyasi bir çizgiye kaymasından rahatsız olan radikal unsurlar tarafından kurulduğunu belirtiyor. Bu gruplar, HTŞ’yi “yumuşaklıkla” suçlayarak daha sert ve cihatçı bir çizgiyi benimsediler. Bu yönelim, Esed sonrası dönemde radikal selefi ideolojilerin yeniden palazlanma riskini bir kez daha gündeme taşıdı.

Azınlıklar Yeniden Hedefte

Suriye’deki iç savaş boyunca sıkça hedef alınan Alevi ve Hristiyan azınlıklar, yeni oluşumla birlikte bir kez daha güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Zaten savaşın izlerini silmeye çalışan bu topluluklar için Seriyye es-Sünne'nin yükselişi, varoluşsal bir endişe anlamına geliyor.

Uluslararası Sessizlik

Her ne kadar örgütün faaliyetleri şu an için bölgesel düzeyde kalsa da, izlenen strateji ve kullanılan dil, daha geniş bir etki alanına yayılabileceğinin sinyallerini veriyor. Ancak gerek uluslararası medya gerekse küresel güçler, şimdilik bu tehdide dair ciddi bir tepki vermiş değil. Uzmanlar, bu sessizliğin ileride daha ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgeye Etkisi Ne Olur?

Seriyye es-Sünne’nin faaliyetlerinin devam etmesi halinde, sadece azınlık gruplar değil, halihazırda hassas bir dengeye sahip muhalif yapılar da tehdit altında kalabilir. Uzmanlara göre, bu tür yapıların yeniden sahneye çıkması, hem Suriye'nin iç barışı hem de bölgesel güvenlik açısından alarm verici.