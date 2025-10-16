Mahmud el-Arda: Gilboa Tüneliyle Filistin Direnişi Yeni Bir Tarihi Eşiğe Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gilboa Hapishanesi’nden kazılan ve Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen “Özgürlük Tüneli” operasyonunun mimarı Mahmud el-Arda, otuz yılı aşan esaretin ardından uzun süredir beklenen çıkışı ve direnişin geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. El-Arda, yaptığı açıklamada, sadece Filistin halkı için değil, tüm bölge güç dengeleri açısından da yeni bir dönemin kapısının aralandığını söyledi.

“El-Arda, Filistin direnişinin artık sadece hayatta kalmakla değil, bölgedeki güç dengelerini baştan yazmakla yükümlü olduğuna dikkat çekti. Bu operasyon, ‘sadece bir kaçış değil, stratejik bir hamleydi’ dedi.

Direnişin yeni dalgasının, daha önce denenmemiş taktiklerle bölgedeki baskı mekanizmalarını kırmayı hedeflediğine işaret eden el-Arda, “Bu süreçte Hizbullah’ın ve Seyyid Hasan Nasrallah’ın direnişteki yeri ve katkısı çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı. Ona göre, bu güç birlikteliği Filistin davasına yeni bir soluk kazandırıyor.

El-Arda’nın açıklamaları, Filistin direnişinin sadece askeri bir mücadele olmadığını, aynı zamanda siyasi, kültürel ve psikolojik bir direnç hareketi olduğunu ortaya koyuyor. Onun gözünde, esaret yılları, direnişi kırmak yerine daha da pekiştiren bir deneyim olarak anlam kazanıyor. Gilboa Tüneli, sadece fiziksel bir çıkış değil; Filistin direnişinin zihinsel ve stratejik olarak da tünelden geçtiğini simgeliyor.