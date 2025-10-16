  1. Ana Sayfa
Muhammed el-Kık’tan Kritik Uyarı: İsrail, Gazze Anlaşmasını Bahane Edip Batı Şeria’yı İlhak Edecek

16 Ekim 2025 - 18:59
Siyasi analist Muhammed el-Kık, İsrail’in Gazze ile imzalanan anlaşmanın yükümlülüklerinden kaçmak için yeni çatışmalar çıkaracağını ve Batı Şeria’yı tamamen ilhak etme planları içinde olduğunu açıkladı. ABD’nin desteklediği bu strateji, “masada barış, sahada savaş” politikası olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyasi analist Muhammed el-Kık, İsrail’in Gazze ile varılan anlaşmadan doğan yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla yeni çatışma stratejileri geliştireceği uyarısında bulundu. El-Kık, İsrail’in özellikle Batı Şeria bölgesini resmen ilhak etmeye yönelik planlarının sürdüğünü belirtti.

ABD’nin de arkasında durduğu bu politikanın “masada barış, sahada savaş” stratejisiyle örtüştüğünü vurgulayan analist, İsrail’in diplomatik manevralarını örtülü bir savaş planına dönüştürdüğünü kaydetti. El-Kık’a göre, bu yaklaşım Filistin halkının haklarının gasp edilmesi ve bölgesel gerilimin tırmanması anlamına geliyor.

Analist, bölgesel aktörlerin uyanık olması gerektiğini belirterek, “İsrail’in planları karşısında direniş ve uluslararası toplumun gerçek bir tavır alması kaçınılmazdır” dedi.

