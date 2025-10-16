  1. Ana Sayfa
Gözetim Teknolojisi Skandalı: Endonezya Merkezli Şirket, Devletlere Gizlice Casus Yazılım Satıyor

16 Ekim 2025 - 19:04
Kâr amacı gütmeyen araştırmacı kuruluş Lighthouse Reports’un ifşası, küresel güvenlik ve insan hakları alanında ciddi endişeler yarattı. Endonezya merkezli First Wap şirketinin ihracat denetimindeki zaafları kullanarak, birçok devletin istihbarat ve gözetim amaçlı yazılımlarını gizlice temin ettiği ortaya çıktı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Endonezya merkezli First Wap isimli teknoloji şirketi, uluslararası ihracat kontrollerindeki boşluklardan faydalanarak devletlere gelişmiş gözetim teknolojileri satıyor. Kâr amacı gütmeyen Lighthouse Reports’un detaylı incelemesi, bu durumun hem uluslararası hukuk hem de insan hakları açısından kritik bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.

First Wap’in ürünleri, devletlerin vatandaşlarını izlemekte ve muhalifleri baskılamakta kullanabileceği yüksek kapasiteli casus yazılımlar içeriyor. Şirket, resmi ihracat prosedürlerini atlayarak veya belgelendirmede eksiklikler göstererek, bu teknolojileri çeşitli rejimlere gizli yollarla ulaştırmayı başarıyor.

Uzmanlar, bu tür yazılımların demokratik hakların ihlali ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi tehlikeler doğurduğuna dikkat çekiyor. Lighthouse Reports’un raporu, sadece ticari bir ihlal değil, aynı zamanda küresel insan hakları normlarına yönelik bir saldırı niteliğinde. Özellikle otoriter rejimlerde, First Wap’in yazılımlarının muhaliflerin izlenmesinde kullanılması, geniş çaplı baskı mekanizmalarının kurulmasına zemin hazırlıyor.

Uluslararası toplum ve ihracat denetleyici kurumlar, bu skandalı dikkate alarak yeni düzenlemeler ve sıkı denetimler uygulamak zorunda. Çünkü teknoloji, doğru kullanılmadığında özgürlüklerin en büyük düşmanı haline gelebiliyor.

