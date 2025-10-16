Gözetim Teknolojisi Skandalı: Endonezya Merkezli Şirket, Devletlere Gizlice Casus Yazılım Satıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Endonezya merkezli First Wap isimli teknoloji şirketi, uluslararası ihracat kontrollerindeki boşluklardan faydalanarak devletlere gelişmiş gözetim teknolojileri satıyor. Kâr amacı gütmeyen Lighthouse Reports’un detaylı incelemesi, bu durumun hem uluslararası hukuk hem de insan hakları açısından kritik bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.

First Wap’in ürünleri, devletlerin vatandaşlarını izlemekte ve muhalifleri baskılamakta kullanabileceği yüksek kapasiteli casus yazılımlar içeriyor. Şirket, resmi ihracat prosedürlerini atlayarak veya belgelendirmede eksiklikler göstererek, bu teknolojileri çeşitli rejimlere gizli yollarla ulaştırmayı başarıyor.

Uzmanlar, bu tür yazılımların demokratik hakların ihlali ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi tehlikeler doğurduğuna dikkat çekiyor. Lighthouse Reports’un raporu, sadece ticari bir ihlal değil, aynı zamanda küresel insan hakları normlarına yönelik bir saldırı niteliğinde. Özellikle otoriter rejimlerde, First Wap’in yazılımlarının muhaliflerin izlenmesinde kullanılması, geniş çaplı baskı mekanizmalarının kurulmasına zemin hazırlıyor.

Uluslararası toplum ve ihracat denetleyici kurumlar, bu skandalı dikkate alarak yeni düzenlemeler ve sıkı denetimler uygulamak zorunda. Çünkü teknoloji, doğru kullanılmadığında özgürlüklerin en büyük düşmanı haline gelebiliyor.