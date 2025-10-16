“Aksa Tufanı’nın Ateşi Sönmeyecek: Hamas’tan Şehit Komutan Yahya Sinvar’ın Anısına Direniş Vurgusu”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam direnişinin önemli figürlerinden biri olan Yahya Sinvar’ın vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Hamas, Sinvar’ın anısına yayımladığı bildiride, sadece bir komutan değil; aynı zamanda direniş ruhunun simgesi olan Sinvar’ın mücadelesinin önemini bir kez daha vurguladı. Bildiride, Sinvar’ın başını çektiği “Aksa Tufanı” operasyonunun, Filistin direnişinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu belirtildi.

Hamas, açıklamasında “Aksa Tufanı operasyonunun ateşi asla sönmeyecek” ifadesiyle, direnişin şehit liderlerin bıraktığı miras sayesinde kalıcı olduğunu ve nesilden nesile aktarılacağını duyurdu. Sinvar’ın hayatı boyunca İsrail’in saldırılarını önlemekte kritik bir rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, onun “direnişin bayrağını yere düşürmediği” ve Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldiği belirtildi.

Açıklama, sadece bir anma değil; aynı zamanda Hamas’ın Filistin davasına bağlılığının ve direnişin kararlılığının altını çizdiği güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Şehit Yahya Sinvar, mücadele azmi ve liderliğiyle Gazze’de direnişin en kararlı isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edinmişti.

Hamas’ın bildirisi, Filistin’de direnişin sönmez ateşinin varlığını sürdürdüğünü hatırlatırken, İsrail’in politikalarının da Sinvar gibi liderlerin fedakârlıkları sayesinde boşa çıkarıldığı mesajını verdi.