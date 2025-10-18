ABD–Suudi anlaşması: Washington Körfez’de kalıcı askeri güç peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan haftalık dergisi Newsweek’e göre, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanması beklenen yeni güvenlik anlaşması, iki ülke arasındaki askeri ve istihbarat işbirliğini genişletecek. Bu adım, Washington’un Orta Doğu’daki nüfuzunu güçlendirmeyi ve Çin ile Rusya’nın bölgedeki artan etkisini dengelemeyi hedefliyor.

Anlaşmanın, geçen ay ABD ile Katar arasında imzalanan savunma mutabakatını örnek aldığı belirtiliyor. Washington, bu tür anlaşmalar aracılığıyla Körfez’deki askerî varlığını kalıcılaştırırken, Riyad ise Amerikan korumasını uzun vadeli güvenlik garantisi olarak görüyor.

Newsweek, bu mutabakatın “İsrail ile normalleşme sürecine zemin hazırlayan yeni bir stratejik çerçeve” olabileceğini belirtiyor. Trump yönetimi döneminde başlayan İbrahim Anlaşmalarının devamı niteliğindeki bu adım, Arap dünyasının bir kısmını işgalci İsrail rejimiyle aynı hizaya getirmeyi amaçlıyor.

Buna karşılık, analistler bu sürecin bölge istikrarı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü Washington’un güvenlik garantileri genellikle ABD silah satışlarının artmasına, bölgesel bağımlılığın derinleşmesine ve halkların çıkarına olmayan ittifakların güçlenmesine yol açıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı henüz resmi açıklama yapmazken, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın gelecek ay Beyaz Saray’ı ziyaretinde anlaşmanın nihai hale gelmesi bekleniyor. Bu ziyaret, 2018’den bu yana Bin Selman’ın ABD’ye ilk seyahati olacak.

Habere göre, yeni anlaşma “ABD’nin Körfez’deki askeri garantör rolünü yeniden tesis edecek” ve aynı zamanda Washington’un bölgeyi kendi güvenlik stratejisinin parçası haline getirme çabasını hızlandıracak.