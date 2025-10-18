Suriye’de Akıllı Denge: Direnişin Ortadoğu’daki Yeni Stratejik Gücü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’nun kritik kavşak noktalarından biri olan Suriye, uzun yıllardır süren savaş ve dış müdahaleler sonrası bölgesel ve küresel güçler arasında ‘akıllı denge’ konseptine evriliyor. Bu yeni rota, ülkenin tek bir eksenin kontrolünden çıkıp, çok taraflı ve dengeli bir güçler arası birlikte yaşama alanı haline gelmesini sağlıyor.

Direniş eksenli yapılar ve bölgedeki yerel aktörler, bu stratejik değişimde belirleyici rol oynuyor. Suriye, sadece bir çatışma sahası değil; aynı zamanda farklı güçlerin çıkarlarını sınırlı ölçüde uzlaştırabildiği ve direnişin sahadaki etkinliğinin arttığı yeni bir güç dengesi sahnesine dönüşüyor.

Uzmanlar, bu yeni denge modelinin, bölgedeki hegemonik güçlerin karşılıklı çatışma riskini azaltarak, direniş gruplarının da diplomasi ve sahadaki hareket kabiliyetini artırdığını vurguluyor. Böylece Suriye, sadece yerel değil, bölgesel direnişin stratejik merkezi olarak yükseliyor.

Bu bağlamda, Suriye’deki ‘akıllı denge’ rotası, Orta Doğu’nun geleceğini belirleyecek güçlerin sahadaki yeniden konumlanmasına işaret ediyor. Direniş odakları ise bu yeni dengede hem sahadaki varlıklarını pekiştiriyor hem de bölgesel ve uluslararası politikaların şekillenmesinde etkin aktörler olarak yer alıyor.