Hizbullah: Hükümet yabancı baskılara boyun eğmemeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclisi Direnişe Sadakat Fraksiyonu üyesi Hasan Fazlullah, El-Manar’a verdiği röportajda, İsrail’in son savaşta Lübnan’ın güney köylerini ve kasabalarını işgal etmeyi hedeflediğini belirterek, “Düşman en azından Litani Nehri güneyini ele geçirmek, halkı bölgeden çıkarmak ve bölgeyi kontrol altına alıp yerleşim sağlamak istedi. Ancak direnişin direnci İsrail’in işgal planlarını boşa çıkardı” dedi.

Fazlullah, İsrail’in Lübnan’daki sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarının, özellikle güneydeki halkı zorla yerlerinden etmek ve teslim olmaya zorlamak amacı taşıdığını vurguladı. “Güney ve halkına karşı süregelen bir savaş var; bu savaşın amacı yeniden yapılandırmayı ve halkın geri dönmesini engellemektir. Biz bu savaşa tüm güç ve kararlılıkla karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

Meclis üyesi ayrıca iç siyasette yasalara aykırı hareket edenleri uyararak, “Yabancı baskılara boyun eğenler yasayı çiğniyor. Bu baskılar patlamaya yol açabilir; ülkeyi yanlış çıkmazlara sürüklemeyin” dedi.

Fazlullah, Lübnan’ın önünde iki temel zorluk bulunduğunu belirtti: İsrail saldırıları ve hükümetin bu saldırılara karşı sorumluluğu ile ülkenin yeniden inşası. “Hükümet, sorumluluklarını üstlenmeli ve saldırıları durdurmaları için anlaşmaları destekleyen tarafları harekete geçirmelidir. Direniş, hükümetin attığı olumlu adımlara olumlu yanıt verecek; hedef, İsrail’in yıkımını ve kan dökülmesini durdurmaktır” diye ekledi.