Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından şehit edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- UNICEF'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun katil İsrail güçleri tarafından şehit edildiğini belirtilirken, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

UNICEF'in açıklamasında, bu yıl Batı Şeria'da çatışma kaynaklı şiddet olaylarında 42 Filistinli çocuğun şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Şiddet sona ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır." ifadesine yer verildi.