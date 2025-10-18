Siyonist rejim ateşkesi ihlal ediyor: 34 Filistinli şehit oldu, 122 kişi yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze İnsan Hakları Merkezi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, katil İsrail rejiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Katil İsrail rejiminin bugün düzenlediği son saldırısında bir aracı hedef alarak aynı aileden 11 sivili şehit ettiği ifade edilen açıklamada, bunun, ateşkes anlaşmasına yönelik açık ve bariz bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana işgalci İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail'in bu tutumunun, sivillerin yaşamlarına karşı açık bir saygısızlığı ve uluslararası insani hukuka en ufak bir saygı göstermeden öldürme ve yok etme politikasını ısrarla sürdürmesini yansıttığına işaret edildi.