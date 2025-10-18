İranlı Amiral: ABD'nin jeopolitik dayatmalarına karşı çıkmalıyız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Amir Kabir Üniversitesi’nde düzenlenen “Ülkenin Deniz Odaklı Kalkınma Taslağı” seminerinde, deniz alanlarının kara ile kıyaslandığında çok daha fazla stratejik ve ekonomik potansiyel taşıdığını vurguladı. Amiral İrani, “Karada sadece üç ana alanımız var, oysa denizde beş farklı ortam mevcut ve bunların kullanımı ciddi bilimsel çalışma ve donanım gerektiriyor” dedi.

Komutan, taslak belgenin kapsamlı olduğunu ancak geliştirilmesi için bazı öneriler sunulması gerektiğini belirterek, özellikle jeopolitik boyutun belgenin hazırlanmasında daha fazla dikkate alınması gerektiğini söyledi. “Korridorlar ve ülkenin denizlere bağlantısı konusuna daha fazla odaklanmalıyız. Genellikle sahilden denize bakıyoruz, oysa denizden sahile bakmak bu eşsiz kapasiteyi doğru görmemizi sağlar. Düşman stratejisi, bu koridorları kısıtlayıp sadece kendi çıkarına kullanmak yönünde” ifadelerini kullandı.

Amiral İrani, belgenin sadece kuzey-güney koridoruna odaklandığını, doğu-batı koridorunun ise ihmal edildiğini belirtti. Ayrıca deniz lojistik şehirlerinin önemine değinerek, belgenin uygulanabilirliğinin sahile taşınması ve nüfus faktörünün göz önüne alınmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

İrani, gemi inşa sanayiine yönelik olarak, “Gemi yapımında üniversitelerin ismini görüyoruz ama sektörümüzü komşu ülkelere tanıtamadık, siparişler başka ülkelere gidiyor. Bu alandaki gecikmeyi ancak işbirliği ile kapatabiliriz” dedi.

Seminerin sonunda, Amiral İrani, Güney Kutbu ve denizaşırı (ultra-territoryal) alanların belgedeki önemine dikkat çekti ve tüm tarafların bu kapasiteyi görerek etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.