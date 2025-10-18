Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan sınırında artan saldırılar nedeniyle yaptığı açıklamada, suçlamaların hedefinin yanlış olduğunu belirterek Taliban yönetiminden, Afgan topraklarının terör örgütleri tarafından komşu ülkelere karşı kullanılmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Sözcüsü Şefkat Ali Han, yaptığı açıklamada “Afganistan topraklarında terörist gruplar için güvenli bölgeler bulunduğunu” belirterek, Taliban hükümetinin bu durumun önüne geçmesi gerektiğini vurguladı. Han, “İslamabad diplomasiye bağlıdır, ancak ulusal güvenliğimizi korumak için gerekli adımları atmaktan da çekinmeyeceğiz. Afganistan ile gerçek anlamda iyi komşuluk ilişkileri kurmak istiyoruz.” dedi.

Han, militan grupların saldırılarının “sınırları istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini” ve bu tür girişimlerin “iyi komşuluk ruhunu zedelediğini” ifade etti. Pakistan tarafı, sivillerin zarar görmemesi için son saldırılara yönelik yanıtlarında “azami itidalli” davrandıklarını da duyurdu.

Öte yandan, BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), son haftalarda yaşanan sınır çatışmalarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 360’tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Son aylarda artan bu gerilim, Afganistan ve Pakistan arasındaki güven sorununu daha da derinleştirirken, İslamabad yönetimi, Taliban’ı “Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP)” faaliyetlerini engellememekle suçluyor. Taliban ise bu iddiaları reddediyor ve Pakistan’ı Afganistan’ın egemenliğini ihlal etmekle itham ediyor.

Bu gelişmeler, ABD’nin bölgede yıllardır uyguladığı “böl ve yönet” stratejisinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Washington’un Afganistan’daki yenilgisi sonrası bıraktığı silahlar ve güvenlik boşluğu, bugün sınır hattında yeni çatışmalara zemin hazırlamış durumda. Direniş Cephesi kaynaklarına göre, ABD ve müttefikleri, Pakistan-Afganistan hattındaki istikrarsızlığı sürdürerek Asya’daki anti-emperyalist ittifakları zayıflatmak istiyor.