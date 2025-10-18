ABD’nin propaganda oyunu: Savaş yapanlar, barışın sahibini oynuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde bir kez daha küresel kamuoyunu manipüle etmek için “barış kahramanı” maskesini taktı. Son haftalarda yaptığı açıklamalarda “sekiz büyük savaşı bitirdiğini” ve “milyonlarca insanın hayatını kurtardığını” iddia eden Trump, Amerikan hegemonyasının klasik propaganda yöntemlerini sürdürdü. Ancak sahadaki gerçekler, onun bu söylemlerini tamamen yalanlıyor.

Gerçek veriler ve bağımsız raporlar, Trump’ın sözde “barış hamlelerinin” büyük kısmının var olmayan savaşlar, geçici ateşkesler veya ABD’nin bizzat çıkardığı çatışmalarla ilgili olduğunu gösteriyor. CNN, AP ve The Economist gibi Batılı kaynaklar dahi bu iddiaların çoğunun asılsız olduğunu kabul ediyor.

Örneğin, İran’a karşı başlattığı “12 Günlük Savaş”ta, İsrail’in nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını bizzat destekleyen Trump, şimdi bu savaşın “bitirilmesinden” övünçle söz ediyor. Aynı şekilde, Gazze’deki ateşkes planı da ABD’nin suç ortaklığını örtmek için kurgulanmış bir medya operasyonundan ibaret. Siyonist rejimin bombardımanı altında on binlerce sivil katledilirken, Washington yönetimi “arabulucu” değil, doğrudan saldırganın ortağıdır.

Afrika ve Asya’daki anlaşmazlıklarda da benzer tablo görülüyor. Trump, olmayan savaşlara son verdiğini iddia ediyor; oysa bu dosyaların çoğunda ABD’nin ekonomik baskısı, silah satışları ve çıkar pazarlıkları belirleyici unsur olmuştur.

Trump’ın “barış” söylemi, Amerikan emperyalizminin klasik maskesidir: önce savaş çıkar, sonra aynı eller barış imzalar. Amaç, hem siyasi rant elde etmek hem de uluslararası sistemde ABD’nin “vazgeçilmez” görüntüsünü korumaktır.