Arakçi BM’ye bildirdi: Batı’nın ‘Snapback’ oyunu sona erdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektupta, 18 Ekim 2025 itibarıyla BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının tamamen sona erdiğini ve artık hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığını bildirdi. Arakçi, İran, Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının 28 Ağustos tarihli ortak mektubuna atıfta bulunarak, Avrupa ülkelerinin “snapback mekanizmasını” devreye sokma girişiminin “şeklen hatalı, hukuken geçersiz ve siyasi açıdan gayrimeşru” olduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, “ABD’nin 2018’de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yasadışı yaptırımları yeniden dayatması uluslararası hukukun açık ihlalidir. Buna rağmen İran, anlaşmaya en uzun süre sadık kalan taraftır. Buna karşın Avrupa üçlüsü (Fransa, Almanya, İngiltere) hem yükümlülüklerini yerine getirmemiş hem de Washington’un baskısıyla yeni yaptırımlar uygulamıştır,” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD ve Avrupalı ülkelerin İran karşıtı “snapback” manipülasyonunun, BM kararlarının ruhuna ve çok taraflı diplomasinin ilkelerine açık bir saldırı olduğunu belirtti. “Hiçbir üye ülke, hiçbir sekreterlik veya yetkili, Güvenlik Konseyi’nin açıkça sona ermiş kararlarını yeniden canlandıramaz. Bu tür girişimler hukuken batıldır,” dedi.

İran Dışişleri Bakanı, söz konusu kararın 8. maddesine göre 18 Ekim 2025’te otomatik olarak sona erdiğini hatırlatarak, “Bu tarihten itibaren hiçbir yaptırım hükmü, hiçbir ek mekanizma veya türev komite yeniden uygulanamaz. ABD ve Avrupa’nın tek taraflı eylemleri, uluslararası düzenin meşruiyetini zedeleyen yasa dışı dayatmalardır,” ifadelerini kullandı.

Arakçi, Bağlantısızlar Hareketi’nin 121 üyesinin de Kampala’da düzenlenen toplantıda İran’ın tutumunu desteklediğini, kararın sona erdiğini ve uluslararası toplumun bu gerçeğe saygı duyması gerektiğini vurguladı.

İranlı Bakan’ın mektubunda ayrıca, “BM Sekretaryası ne karar organıdır ne de Güvenlik Konseyi’nin yerini alabilir. Sekretaryanın tek taraflı yorum veya teyit girişimleri, BM’nin kurumsal tarafsızlığına gölge düşürür,” ifadelerine yer verildi.

Arakçi’nin yazılı bildirisi, İran’ın Batı’nın hukuksuz yaptırım politikalarına ve ABD’nin tek taraflı hegemonyasına karşı net bir siyasi ve diplomatik meydan okuma olarak değerlendiriliyor.