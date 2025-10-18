  1. Ana Sayfa
Gazze'de ateşkes sonrası ilk rapor

18 Ekim 2025 - 17:30
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 280 Filistinlinin naaşı enkaz altından çıkarıldı. Filistinli yetkililere göre iki yıldır enkaz altında bulunan en az 10 bin cenaze var. İsrail güçleri ise ateşkese rağmen sivil bir aracı hedef alarak yedisi çocuk ve ikisi kadın 11 Filistinliyi öldürdü.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı enkaz altından çıkardıklarını kaydetti.

Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7/24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

