Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna krizine çözüm getirmek amacıyla ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki barış girişimine benzer bir model önerdi. Axios haber portalının aktardığına göre, Starmer bu teklifini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde gündeme getirdi.

Ancak direniş eksenli çevreler, bu modelin Gazze’deki direnişi zayıflatmak için kullanılan ve başarısızlığa mahkum olan bir yaklaşım olduğunu hatırlatarak, benzer bir stratejinin Ukrayna’da da direnişi köreltme amacı taşıdığını belirtiyor. Bölgesel direniş hareketleri, bu tür arabuluculukların genellikle direnişin siyasi ve askeri alanlardaki kazanımlarını geri çekmeye yönelik olduğunu vurguluyor.

Ukrayna’daki direnişçi unsurlar ise, dış müdahalelerle dayatılan barış modellerine karşı temkinli duruşlarını koruyor. Onlar için gerçek barış, dış güçlerin dayatmalarına boyun eğmek değil, halkın iradesi ve direnişin gücüyle sağlanabilir.

Bölgede yaşanan krizler ve direniş mücadeleleri, sadece askeri çatışmalar değil, aynı zamanda diplomasi sahasında da dış güçlerin manevralarına sahne oluyor. İngiltere ve ABD’nin yeni barış önerileri, bu bağlamda direnişin geleceğini şekillendirecek önemli bir sınav olarak görülüyor.