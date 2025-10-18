Oxford Üniversitesi’nin Yatırımları İşgalci Şirketlere Destek Sağlıyor: Filistin Direnişi Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dünyanın saygın eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, dolaylı yoldan yatırım yaptığı 49 şirketin, Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları kuruluşları tarafından işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu şirketler, yerleşim yerlerinin inşası, askeri altyapı ve işgal politikalarının finansmanında rol almakla suçlanıyor.

Filistin direnişi ve destekçileri, üniversitenin bu yatırımlarını sert bir dille eleştiriyor. Onlara göre, işgalci şirketlere sağlanan finansal destek, direnişin meşru haklarına ve özgürlük mücadelesine dolaylı darbe anlamına geliyor. İnsan hakları savunucuları ise akademik kurumların etik sorumluluklarına vurgu yaparak, bu yatırımların derhal sonlandırılması çağrısında bulunuyor.

Bu gelişme, akademi dünyasının işgal ve sömürgecilik politikalarındaki rollerini bir kez daha sorgulamasına neden oldu. Filistin topraklarında devam eden insan hakları ihlalleri, üniversite gibi prestijli kurumların finansal ilişkileri üzerinden görünür kılınırken, direniş hareketleri de uluslararası dayanışmayı güçlendirmek için harekete geçti.

İşgalci şirketlere verilen dolaylı destek, direnişin zorluklarını artırsa da, Filistin halkının özgürlük mücadelesi ve adalet arayışı kararlılıkla sürüyor.