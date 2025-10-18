Siyonist cephede “zafer” tartışması: Hamas’ın direnişteki varlığı Tel Aviv’i içten sarsıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze savaşında geçen bir yılı aşkın sürenin ardından İsrail iç kamuoyunda “zafer” söylemi sorgulanmaya başladı. Son yapılan anketlere göre yerleşimcilerin çoğu, ordunun hedeflediği “Hamas’ı ortadan kaldırma” planının başarısız olduğunu düşünüyor. Buna karşın hükümet, savaşın “stratejik kazançlar getirdiği” yönünde açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

İsrailli uzmanlar, Hamas’ın Gazze’nin kuzeyinde ve tünel ağlarında kontrolü elinde tutmasının Tel Aviv açısından “acı verici bir çözüm” anlamına geldiğini vurguluyor. Analistlere göre İsrail, her ne kadar yoğun bombardımanla bölgede yıkım yaratmış olsa da, direnişin askeri ve örgütsel yapısı çökmüş değil.

Son haftalarda ateşkes ihlallerinin artması, esir değişimi dosyasının yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Hamas’ın elinde bulunan bazı İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi, hem iç kamuoyunda öfkeyi hem de hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

Gazze’deki siyasi kaynaklar, “Siyonist rejimin askeri saldırılarla kazanamadığını masada da elde edemeyeceğini” belirterek, direnişin hem askeri hem psikolojik üstünlüğünü koruduğunu ifade ediyor.

Hamas ve diğer Filistinli gruplar, Gazze’deki varlıklarını “Filistin topraklarının savunusu” olarak nitelendirirken, İsrail’in her türlü saldırısına rağmen direniş hattının genişlediğini vurguluyor. Direniş kaynaklarına göre, savaşın uzunluğu İsrail toplumunda “yorgunluk” ve “anlamsızlık” hissini derinleştirdi.

Uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin iç baskı ve uluslararası eleştiriler altında daha fazla manevra alanı bulamayacağını, Gazze’de kalıcı bir çözümün ancak “direnişin meşruiyetinin tanınmasıyla” mümkün olabileceğini dile getiriyor.