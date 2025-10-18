Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in tutuklama kararlarını kaldırma talebini reddetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Lahey’de bulunan dairesi, İsrail tarafından yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin yürürlükte kalmasına karar verdi.

İsrail hükümeti, savcı tarafından verilen bu emirlerin kaldırılmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, talebin reddedildiğini ve tutuklama kararlarının geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Bu karar, Gazze’deki savaş ve sivillere yönelik saldırılar nedeniyle İsrail liderlerine karşı yürütülen uluslararası soruşturmanın devam edeceği anlamına geliyor.