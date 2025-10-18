Times of Israel﻿ yazarı: İsrail, savaşta ilk kez yenilgiye uğradı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Times of Israel﻿ gazetesinde yayımlanan “For the first time, Israel just lost a war﻿ ” (İsrail ilk kez bir savaşı kaybetti) başlıklı analiz yazısında, yazar İsrail’in son savaşta hem askeri hem de siyasi açıdan yenilgi yaşadığını belirtti. Makalede bu yenilginin çeşitli boyutları şu şekilde değerlendirildi:

Yazara göre, küresel kamuoyu giderek İsrail’e karşı dönmüş durumda. Gazze’deki sivil kayıpların görüntüleri, insani dramlar ve uluslararası medyanın kapsamlı yayınları, İsrail’in güvenlik merkezli anlatısını zayıflattı. Bu durum, birçok ülke ve toplumda İsrail politikalarına karşı tepkilerin artmasına neden oldu ve bu gelişme “siyasi bir yenilgi” olarak nitelendirildi.

Analizde ayrıca, ateşkes süreçlerinde çok sayıda Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasının hem sembolik hem de stratejik etkiler yarattığı; özgürlüğüne kavuşan bu kişilerin gelecekte Filistin sahnesinde liderlik rolü üstlenebileceği vurgulandı. Uzun süre hapis yatanların, halk arasında yüksek meşruiyet ve saygı kazandığı ifade edildi.

Yazar, buna ek olarak, Hamas’ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmeyi başardığını, tünel ağlarını ve savaş gücünü artırdığını belirtti. Hamas’ın medya ve sembolik düzlemde elde ettiği başarı ise “propaganda zaferi” olarak tanımlandı. Sosyal medyada yayılan videolar ve açıklamalar, Hamas’ın direniş imajını pekiştirdi ve uluslararası kamuoyunun sempatisini kazandı.

Makale, İsrail’in artık bilgi akışını tek taraflı kontrol etme gücünü kaybettiğini, Gazze’den gelen bağımsız görüntülerin resmi söylemi zayıflattığını vurguluyor. Bu durum, İsrail’in medya üstünlüğü üzerindeki tekelin kırıldığını gösteriyor.

Yazıya göre, savaş süresince yaşanan büyük askeri kayıplar, ekonomik zararlar ve artan borç yükü İsrail’in iç istikrarını da sarsmış durumda. Turizm ve yatırım kaybı, yükselen savunma harcamaları ve borç oranları ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bu tablo, hem İsrail ekonomisinin toparlanmasını zorlaştırıyor hem de siyasi baskıyı artırıyor.

Makalede ayrıca, savaşın ardından İsrail içinde artan siyasi kriz ve toplumdaki derin psikolojik travmalara dikkat çekiliyor. Halkın güvenlik kurumlarına olan inancının sarsıldığı, hükümet içi çatlakların büyüdüğü ve bu durumun “uzun vadeli iç zayıflama”ya yol açabileceği belirtiliyor.

Yazar, son olarak, İsrail’in bölgesel tehditlerle karşı karşıya olmaya devam ettiğini, İran’a müttefik grupların faaliyetlerinin sürdüğünü ve bu koşullar altında savaşın yalnızca sona ermiş değil, şekil değiştirmiş olduğunu ifade ediyor.