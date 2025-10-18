  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Katar’a Saldırı Direniş Diplomasisini Hedef Aldı: ABD “İhanet” Dedi, İsrail’e Sert Uyarı

18 Ekim 2025 - 18:25
News ID: 1739876
Katar’a Saldırı Direniş Diplomasisini Hedef Aldı: ABD “İhanet” Dedi, İsrail’e Sert Uyarı

İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı, sadece bölgesel dengeleri değil, Gazze direnişiyle yürütülen dolaylı müzakere kanallarını da hedef aldı. ABD yetkilileri ve Trump yönetimi saldırıyı “ihanet” olarak nitelendirirken, Washington, Katar’ın güvenliğini garanti altına alacağını ve İsrail’in benzer bir saldırıyı tekrarlaması halinde “misilleme dahil ciddi adımlar” atacağını duyurdu.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Direnişle arka kapı diplomasisinin en önemli merkezlerinden biri olan Katar, İsrail’in son hava saldırısının hedefi oldu. Başkent Doha yakınlarında gerçekleşen saldırıda, Filistinli temsilcilerle yapılan dolaylı müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapan bir tesisin zarar gördüğü bildirildi.

ABD yönetimi, saldırının “koordine edilmemiş, tek taraflı ve stratejik bir hatayla” yapıldığını belirterek, İsrail’e yönelik sert tepki gösterdi. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Bu saldırı sadece Katar’a değil, barış arayışına yapılmış bir ihanettir. Katar, direnişin siyasi kanadıyla iletişimi sürdüren tek güvenilir aracıydı” dedi.

Washington’un tepkisi, bölgedeki dengelerde önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, İsrail’in bu hamleyle direniş cephesiyle müzakere yollarını kasıtlı olarak sabote ettiğini, ABD’nin ise arabuluculuk sürecinin çökmesinden endişe duyduğunu vurguluyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Katar’ın güvenliği ABD’nin önceliğidir. Herhangi bir saldırı girişimi, ABD çıkarlarına doğrudan tehdit olarak değerlendirilir” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, Washington’un İsrail’e dolaylı ama sert bir uyarısı olarak okunuyor.

Katar ise yaptığı açıklamada, saldırının bölgesel istikrara yönelik açık bir provokasyon olduğunu belirterek uluslararası toplumu İsrail’i kınamaya çağırdı. Doha yönetimi ayrıca, “Filistin halkının haklı davasına ve direnişin siyasi temsilcileriyle yürütülen temaslara devam edeceğiz” mesajı verdi.

Saldırının ardından Hamas kaynakları, Katar’daki temasların geçici olarak askıya alındığını ancak alternatif diplomatik kanalların değerlendirildiğini bildirdi. Analistler, bu saldırının sadece Katar’ı değil, direniş eksenli diplomasinin tamamını hedef aldığı görüşünde.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha