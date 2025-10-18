Moody’s: Güvenlik Krizi ve Bütçe Açığı İsrail Ekonomisini Sarsıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Moody’s raporunda, savaşın getirdiği güvenlik harcamalarının kamu maliyesini “sürdürülemez” hale getirdiği ve ekonominin dayanıklılığını zayıflattığı belirtildi. Raporda, “Jeopolitik riskler artarken hükümetin bütçe disiplini bozuluyor; bu durum ekonomik istikrar için ciddi tehdit oluşturuyor” ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, İsrail’in askeri harcamaları artırıp üretken yatırımları ihmal etmesinin, kalıcı durgunluk riskini büyüttüğünü söylüyor. Moody’s’in kararı, hem finans çevrelerine hem de Tel Aviv yönetimine “ekonomik alarm” mesajı olarak değerlendiriliyor.