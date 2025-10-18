  1. Ana Sayfa
18 Ekim 2025 - 18:30
Moody’s: Güvenlik Krizi ve Bütçe Açığı İsrail Ekonomisini Sarsıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, artan güvenlik riskleri ve büyüyen bütçe açığı nedeniyle İsrail’in kredi notunu “Baa1” seviyesinde, görünümünü ise “negatif” olarak korudu. Kuruluş, Gazze savaşıyla derinleşen belirsizliklerin ve mali disiplinsizliğin ekonomik toparlanmayı engellediğini vurguladı.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Moody’s raporunda, savaşın getirdiği güvenlik harcamalarının kamu maliyesini “sürdürülemez” hale getirdiği ve ekonominin dayanıklılığını zayıflattığı belirtildi. Raporda, “Jeopolitik riskler artarken hükümetin bütçe disiplini bozuluyor; bu durum ekonomik istikrar için ciddi tehdit oluşturuyor” ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, İsrail’in askeri harcamaları artırıp üretken yatırımları ihmal etmesinin, kalıcı durgunluk riskini büyüttüğünü söylüyor. Moody’s’in kararı, hem finans çevrelerine hem de Tel Aviv yönetimine “ekonomik alarm” mesajı olarak değerlendiriliyor.

