Fadlallah: “Direniş Lübnan’ı Korumaya Devam Ediyor, Yeniden İnşa Kutsal Bir Görevdir”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Direniş ekseninin önemli isimlerinden Hasan Fadlallah, İsrail’in son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırıların Güney Lübnan’da “sistematik bir yıkım” hedeflediğini söyledi. Fadlallah, bombardımanlarda evlerin, tarım arazilerinin ve temel altyapının ciddi zarar gördüğünü, binlerce sivilin yerinden edildiğini ifade etti.

Milletvekili, “Bu saldırılar Lübnan’ın direniş iradesini kıramayacak. Direnişin varlığı, İsrail’in topraklarımızı yeniden işgal etmesini engelleyen en güçlü kalkandır” dedi.

Fadlallah ayrıca, savaşın neden olduğu insani ve ekonomik tahribatın onarılmasının sadece devlet kurumlarının değil, tüm toplumun görevi olduğunu vurguladı:

“Yeniden yapılanma bir kalkınma projesi değil, şehitlerin fedakârlığına vefa borcudur. Hükümet, halkın yanında durmalı ve sorumluluğunu yerine getirmelidir.”

Lübnanlı analistler, Fadlallah’ın açıklamalarını, direnişin sahadaki istikrarını korurken siyasi düzeyde de ulusal birlik çağrısını güçlendiren bir mesaj olarak değerlendiriyor.