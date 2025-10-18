  1. Ana Sayfa
Fadlallah: “Direniş Lübnan’ı Korumaya Devam Ediyor, Yeniden İnşa Kutsal Bir Görevdir”

18 Ekim 2025 - 18:33
Lübnan Parlamentosu’ndan Direnişe Vefa Bloku Milletvekili Hasan Fadlallah, İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik saldırılarının siviller ve altyapı üzerinde ağır tahribata yol açtığını belirtti. Fadlallah, direnişin varlığının ülkeyi yeni işgal girişimlerinden koruduğunu vurgulayarak, hükümeti “yeniden yapılanma sorumluluğunu milli bir görev olarak üstlenmeye” çağırdı.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Direniş ekseninin önemli isimlerinden Hasan Fadlallah, İsrail’in son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırıların Güney Lübnan’da “sistematik bir yıkım” hedeflediğini söyledi. Fadlallah, bombardımanlarda evlerin, tarım arazilerinin ve temel altyapının ciddi zarar gördüğünü, binlerce sivilin yerinden edildiğini ifade etti.

Milletvekili, “Bu saldırılar Lübnan’ın direniş iradesini kıramayacak. Direnişin varlığı, İsrail’in topraklarımızı yeniden işgal etmesini engelleyen en güçlü kalkandır” dedi.

Fadlallah ayrıca, savaşın neden olduğu insani ve ekonomik tahribatın onarılmasının sadece devlet kurumlarının değil, tüm toplumun görevi olduğunu vurguladı:

“Yeniden yapılanma bir kalkınma projesi değil, şehitlerin fedakârlığına vefa borcudur. Hükümet, halkın yanında durmalı ve sorumluluğunu yerine getirmelidir.”

Lübnanlı analistler, Fadlallah’ın açıklamalarını, direnişin sahadaki istikrarını korurken siyasi düzeyde de ulusal birlik çağrısını güçlendiren bir mesaj olarak değerlendiriyor.

