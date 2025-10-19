Raad: Direniş Lübnan’ın Onuru ve Egemenliğinin Teminatıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da siyasi tartışmaların odağında yer alan direnişin rolüne ilişkin yeni bir açıklama yapan Direnişe Vefa İttifakı Milletvekili Muhammed Raad, “Gerçek egemenlik, dış güçlerin şartlarına değil, halkın iradesine dayanır. Direniş bu iradenin yaşayan ruhudur.” ifadelerini kullandı.

Raad, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu ekonomik ve güvenlik zorluklarına rağmen direnişin ulusal istikrarı koruma yönünde tarihi bir misyona sahip olduğunu belirterek, “Bu topraklarda direniş, sadece bir silahlı güç değil, halkın özgürlük bilincinin sembolüdür.” dedi.

Milletvekili, uluslararası baskılara rağmen direniş hattının geri adım atmayacağını ve Lübnan’ın güvenliğini her türlü dış müdahaleye karşı savunmaya devam edeceğini söyledi. Raad’ın açıklamaları, özellikle son dönemde artan bölgesel gerginlikler ve Batı’nın Hizbullah’a yönelik tutumlarına karşı direniş cephesinde birlik çağrısı olarak değerlendirildi.