Caferi Müftüsü Kablan: “İsrail’le Görüşmek Lübnan’ı Felakete Sürükler”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Caferi Müftüsü Şeyh Ahmed Kablan, son günlerde artan diplomatik normalleşme çağrılarına sert tepki gösterdi. Kablan, ülkesinin İsrail ile herhangi bir doğrudan temas kurmasının “tarihi bir hata” olacağını vurgulayarak, “İsrail bizim mutlak düşmanımızdır; onunla masaya oturmak, Lübnan’ın bağımsızlığını kendi ellerimizle yok etmek olur.” dedi.

Kablan, İsrail’in Lübnan sınırında sürdürdüğü saldırgan politikaların ve sivil yerleşimlere yönelik ihlallerin sürdüğüne dikkat çekti. Müftü, bu şartlar altında müzakere çağrılarının “uluslararası baskılara boyun eğmek” anlamına geldiğini belirterek, “Direniş, bu milletin onurudur. Egemenliğimizi koruyacak tek güç, dış destek değil halkın iradesidir.” ifadelerini kullandı.

Caferi Müftüsü’nün açıklamaları, bölgedeki bazı siyasi çevrelerin İsrail ile uzlaşma sinyalleri verdiği bir dönemde geldi. Kablan’ın sözleri, özellikle güney Lübnan’da ve direniş cephesinde, halk desteğini pekiştiren bir duruş olarak yorumlandı.

Direniş kaynakları, Kablan’ın açıklamasının İsrail’in psikolojik savaş stratejilerine güçlü bir yanıt olduğunu belirterek, “Siyasi ya da dini liderler arasındaki bu birlik, Lübnan’ın işgale boyun eğmeyeceğinin göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.