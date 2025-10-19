Refah’ta Direniş Darbesi: İki İsrail Askeri Öldü, Gazze Yeniden Bombalandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’nin güneyinde, Refah kentinin doğu cephesinde yaşanan çatışmalar, direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında saatlerce süren yoğun bir karşılaşmaya sahne oldu. Direniş kaynaklarına göre, hedef alınan bir İsrail askeri birliğinde iki asker öldü, birkaç asker de yaralandı.

Saldırının ardından İsrail savaş uçakları, Refah’ın kuzey ve doğu bölgelerine peş peşe hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklar, bombardımanlarda çok sayıda sivilin yaralandığını, onlarca evin ve altyapı tesisinin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Direniş hareketleri, operasyona ilişkin yayımladıkları kısa açıklamalarda, saldırının “Gazze’ye yönelik işgal saldırılarına karşı meşru savunma” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, “İşgalci ordu konvoylarının Gazze topraklarında güvenli ilerleyebileceği düşüncesi artık hayaldir.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ise operasyonu doğrularken “Refah çevresinde süren çatışmalarda kayıplar verildiğini” kabul etti. Ancak sahadan gelen bilgiler, İsrail’in açıklamasının ötesinde, direnişin bölgedeki askeri dengesini korumakta kararlı olduğunu gösteriyor.

Refah’ta son haftalarda artan askeri gerginliğin, işgal ordusunun kara ilerleyişinde karşılaştığı zorlukları derinleştirdiği ifade ediliyor. Uzmanlar, direnişin uyguladığı gerilla taktiklerinin İsrail’in üstün ateş gücüne rağmen sahada etkinlik kazandığını vurguluyor.