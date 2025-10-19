Sızdırılan Belgede Şok İddia: “Ankara ve Moskova, Esed Sonrası Sürece Hazırlanıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Orta Doğu’da dengeleri altüst edebilecek yeni bir bilgi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddialara göre sızdırılan “Ankara-Moskova Mutabakatı Taslağı” adlı gizli belge, Türkiye ile Rusya’nın Beşar Esed’in görevden ayrılması konusunda mutabakata vardığını ortaya koyuyor. Kasım 2024 tarihli taslakta, Esed’in Aralık ayı sonunda ülkeyi terk etmesi, Rus askeri birliklerinin kademeli olarak Suriye’den çekilmesi ve Türkiye’nin güvenlik garantörlüğü rolünü üstlenmesi öngörülüyor.

Belgeye göre, mutabakatın önemli bölümlerinden biri, Suriye’nin kuzeyinde ve İdlib hattında faaliyet gösteren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Şam yönetimi arasında “kontrollü bir siyasi entegrasyon” planını içeriyor. Bu kapsamda, HTŞ’nin Şam’a girişi ve geçici bir yönetim yapısında yer alması madde olarak belirtiliyor.

Ankara veya Moskova yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, iki ülke arasında son aylarda artan temasların özellikle “Esed sonrası geçiş süreci” üzerine yoğunlaştığını belirtiyor.

Uzmanlar, bu iddiaların doğrulanması durumda bölgedeki güç dengelerinin köklü şekilde değişeceğini, özellikle İran’ın bu denklemdeki rolünün yeniden tanımlanabileceğini ifade ediyor. Direniş eksenine yakın analistler ise, sızdırılan belgenin bir bilgi savaşı aracı olabileceğini; asıl amacın Suriye içindeki direniş hattı ve müttefiklerini test etmek olduğunu değerlendiriyor.

Saha kaynakları, Şam yönetiminin bu iddialar karşısında sessizliğini koruduğunu, ancak Esed’e bağlı askeri unsurların başkent çevresinde hareketliliğini artırdığını aktarıyor. Böylece, sızdırılan belge sadece diplomatik bir söylenti olarak kalmıyor, Suriye sahasında yeni bir dönemin habercisi olarak da görülüyor.